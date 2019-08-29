{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посещения 1 сентября

В ФСО заявили, что ограничения связаны с проведением фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены на Красной площади будут закрыты для посетителей 1 сентября. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с проведением на Красной площади и площади Васильевский спуск дополнительных дневных мероприятий XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" 1 сентября 2019 года мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Спасская башня" проходит в столице ежегодно. В его программе военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. Фестиваль открылся 23 августа и завершится 1 сентября. В связи с проведением мероприятия выход из Кремля через Спасскую башню будет закрыт до 1 сентября. Кроме того, до 08:00 мск 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной площади.

Теги
Россия
Активисты намерены парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября
Участники экологического движения планируют устроить акцию протеста при помощи беспилотников
Читать полностью