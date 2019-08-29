CNN: в США вырастили грейпфрут рекордных размеров

По словам Мэри Бет и Дага Мейера из города Слайделл (штат Луизиана), они не прикладывали каких-либо особых усилий для того, чтобы вырастить гигантский грейпфрут, и даже не ставили перед собой такой задачи. Они предположили, что это в большей степени заслуга их внуков, которые "разбили волшебный сад вокруг 10-летнего грейпфрутового дерева". "Для нашей семьи стало настоящим развлечением наблюдать за тем, как растет этот грейпфрут, измерять его каждую неделю и надеяться на то, что, возможно, мы установим рекорд", - приводит телекомпания слова Мейера.

Телекомпания отметила, что грейпфрут размером с баскетбольный мяч побил сразу два рекорда - по весу и по диаметру. Масса фрукта на момент, когда его срезали - в январе - составила 3,6 кг. В обхвате он имел 73 см. Это на 385,6 г и на 3,2 см больше, чем у прежнего рекордсмена, выросшего в 2006 году в Бразилии.