CNN: в США вырастили грейпфрут рекордных размеров

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Грейпфрут рекордных размеров вырастила у себя в саду пожилая пара из США. Как сообщила телекомпания CNN, на этой неделе супругам выдали официальный сертификат, подтверждающий внесение фрукта в Книгу рекордов Гиннесса.
This Louisiana couple grew a 7 pound, 14.64 ounce grapefruit. Guinness World Records said the super citrus broke two records and is the world's heaviest and largest grapefruit by circumference. https://t.co/uxaeOjBGFZ pic.twitter.com/0pBfsFkwwb— CNN (@CNN) August 29, 2019
По словам Мэри Бет и Дага Мейера из города Слайделл (штат Луизиана), они не прикладывали каких-либо особых усилий для того, чтобы вырастить гигантский грейпфрут, и даже не ставили перед собой такой задачи. Они предположили, что это в большей степени заслуга их внуков, которые "разбили волшебный сад вокруг 10-летнего грейпфрутового дерева". "Для нашей семьи стало настоящим развлечением наблюдать за тем, как растет этот грейпфрут, измерять его каждую неделю и надеяться на то, что, возможно, мы установим рекорд", - приводит телекомпания слова Мейера.
Телекомпания отметила, что грейпфрут размером с баскетбольный мяч побил сразу два рекорда - по весу и по диаметру. Масса фрукта на момент, когда его срезали - в январе - составила 3,6 кг. В обхвате он имел 73 см. Это на 385,6 г и на 3,2 см больше, чем у прежнего рекордсмена, выросшего в 2006 году в Бразилии.