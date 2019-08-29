Пахомов: новому руководству Сочи предстоит решить проблему очистных сооружений

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Одной из первоочередных задач команды нового главы Сочи, которого изберут в сентябре, станет решение проблемы очистных сооружений. Об этом сообщил мэр города-курорта Анатолий Пахомов.

"Есть еще проблемы, которые надо решить. Это и очистные сооружения, которые надо в Лазаревском районе строить, и вообще уделить особое внимание развитию Лазаревского района", - сказал Пахомов.

По его словам, уровень социального развития Сочи в целом на данный момент высок. В качестве примера Пахомов привел строительство за последние годы более 30 дошкольных образовательных учреждений, открытие 12 новых школ, проведение ремонта дорог. Он также отметил успехи Сочи в развитии спорта.

"Если мы говорим о туристической составляющей, о стержне экономики, мы находимся на пике, потому что практически круглогодичный курорт заполняется до 97%, на сентябрь туроператоры России заявили, что 60% всех бронирований - это Сочи, то есть интерес огромный. Это хороший туристический кластер, событийных мероприятий тоже достаточно много. Первая задача [нового руководства города] - удержать город на данном уровне, чтобы он действительно был круглогодичным курортом, чтобы он был ухоженный, с многочисленными событийными мероприятиями", - сказал Пахомов.

В четверг он объявил, что не будет подавать документы на рассмотрение конкурсной комиссией для избрания на новый срок.