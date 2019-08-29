{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье число очагов вируса африканской чумы свиней выросло до пяти

В связи с выявлением заболевания в новых населенных пунктах ликвидируют около 450 голов свиней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировали еще в трех селах Амурской области, из общее количество выросло др пяти, сообщается на сайте регионального правительства.

На эту тему

"На сегодняшний день очаги вируса АЧС зафиксированы в селах Асташиха Бурейского района, Орлецкое и Муравьевка Тамбовского района", - приводят в сообщении слова начальника областного управления ветеринарии Сергея Самохвалова.

Заболевание АЧС 8 августа подтвердилось у животных в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Приамурья. В связи с этим уничтожено около 700 голов свиней. В середине августа АЧС зафиксировали у свиней в селе Волково этого же района, заражения выявили в двух подворьях. Будет уничтожено около 5 тыс. голов.

Вопрос распространения АЧС региональные власти обсудили в четверг на заседании эпизоотической комиссии в областном правительстве. Самохвалов пояснил, что в связи с выявлением заболевания в новых трех селах ликвидируют около 450 голов свиней. Для исключения дальнейшего распространение вируса решено ввести максимальный радиус зоны отчуждения животных - 100 км от очага инфекции. В этой зоне уничтожать свиней не будут, но запретят заниматься хозяйственной деятельностью - забивать свиней для личного пользования и продажи, продавать и покупать, ввозить и вывозить живых свиней, мясо и субпродукты из свинины. Специалисты отобрали около 450 проб у домашних свиней, в 17 из которых африканская чума подтвердилась, еще 150 проб отобрали у диких кабанов, все они оказались отрицательными.

"Мы должны максимально ограничить другие села от вируса АЧС, иначе придется закрывать всю область. Амурчане до сих пор пытаются вывозить мясо с территорий, где введен карантин. Эта деятельность пресекается инспекторами ДПС, которые круглосуточно дежурят на постах", - цитируют в сообщении зампредседателя правительства региона Александра Нестеренко.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Для человека АЧС не представляет опасности.

Теги
РоссияАмурская область
СМИ: немецких военнослужащих не могут обеспечить новой обувью
По информации газеты Der Tagesspiegel, проблема будет решена лишь к 2022 году
Читать полностью