СМИ: немецких военнослужащих не могут обеспечить новой обувью

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Очередные проблемы возникли со снабжением личного состава немецкой армии - военнослужащие несколько лет ждут новую обувь, но поставки затягиваются. По информации газеты Der Tagesspiegel, проблема будет решена лишь к 2022 году.

До недавних пор служащие Бундесвера носили всесезонную обувь - высокие армейские ботинки на шнурках. В 2016 году было принято решение поставить армии новые - зимние и летние ботинки. В итоге зимнюю обувь получили 160 тыс. из 183 тыс. военнослужащих, а летнюю - лишь 31 тыс.

"Снабжение личного состава новой боевой обувью в соответствии с планированием будет завершено к 2022 году", - цитирует Der Tagesspiegel Министерство обороны. Задержки связаны с "ограниченными возможностями производства", сказали в ведомстве, не приводя подробностей.

Проблемы Бундесвера

Германские СМИ ранее неоднократно публиковали сообщения о недостатках материально-технической базы Бундесвера. К примеру, газета Rheinische Post в 2018 году распространила информацию о том, что вооруженные силы не располагают нужным количеством бронежилетов, палаток, а также комплектов зимней формы, которые необходимы для выполнения задач передовой группой НАТО "Острие копья" (Spearhead forces).

Die Welt писала, что немецкой армии не хватает боеспособных танков. Согласно изданию, в девятой танковой бригаде в 2018 году на ходу было только девять из 44 танков типа Leopard 2, а гусеничных бронемашин пехоты Marder - 3 из 14. Причинами плачевного состояния, по данным газеты, являются нехватка запчастей и чрезмерные затраты на техобслуживание.

В свою очередь генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в январе 2019 года заявил, что дефицит кадрового состава армии ФРГ составляет от 12 до 15%.

5 августа 2019 года газета Bild сообщила, что 42% летчиков ВВС ФРГ имеют недостаточный налет, нарушая тем самым предписания НАТО. В Германии норму - 180 часов в год - выполняют лишь 58% военнослужащих. Причина, по версии издания, заключается в нехватке самолетов.

6 августа уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс подверг критике флот Германии. По его словам, еще никогда ВМС страны "не были меньше, чем сейчас". Он сказал, что флот должен насчитывать 15 фрегатов, а не восемь, как в настоящий момент.