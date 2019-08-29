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Собянин призвал педагогов принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Выборы депутатов пройдут 8 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал учителей столичных школ принять участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Об этом он сообщил на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Школа всегда играла огромную роль в общественной и политической жизни города. 8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, в каждом округе за это место бороться будут от трех до пяти кандидатов, предстоит достаточно активная конкурентная борьба за каждое место. Уверен, что наши педагогические коллективы не останутся в стороне от этого процесса. Для нас очень важно, кто будет представлять интересы образования в Мосгордуме, поэтому прошу принять активное участие", - сказал Собянин.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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