Российские соотечественники запустили YouTube-канал о русском наследии в США

Комитет по сохранению культурного наследия Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС США) создал на YouTube канал, посвященный русскому наследию в Штатах. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что проект ведется на русском языке. Ролики посвящены местам, событиями и людям, связанным "с русской культурой и российским наследием в Северной Америке".

В первом видео на канале рассказывается о выставке русских художников в Российском культурном центре в Вашингтоне.

Канал ведет Александр Молодин, оператором выступил Егор Молодин.