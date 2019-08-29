{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские соотечественники запустили YouTube-канал о русском наследии в США

Первый ролик посвящен выставке русских художников в Российском культурном центре в Вашингтоне
'RussianHeritage/YouTube'

Комитет по сохранению культурного наследия Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС США) создал на YouTube канал, посвященный русскому наследию в Штатах. Об этом сообщается на сайте организации. 

Отмечается, что проект ведется на русском языке. Ролики посвящены местам, событиями и людям, связанным "с русской культурой и российским наследием в Северной Америке".

В первом видео на канале рассказывается о выставке русских художников в Российском культурном центре в Вашингтоне. 

Канал ведет Александр Молодин, оператором выступил Егор Молодин.

Теги
СШАРоссия
Дело полковника Захарченко
Мосгорсуд принял встречный иск по жалобе на изъятие имущества соучастника Захарченко
Защита семьи Сениных просит признать добросовестность ответчиков при приобретении имущества и пресечь действия Генеральной прокуратуры по изъятию в доход государства имущества на 380 млн рублей
Читать полностью