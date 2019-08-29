Хоспис для детей открыли в Домодедове

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Первый в Московской области хоспис для детей, рассчитанный на круглосуточное пребывание 10 пациентов вместе с родителями, открылся в четверг в городском округе Домодедово. В день открытия его посетили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня запрос на паллиативную помощь достаточно большой, сегодня очень важно выстроить ее комплексно. Мы сегодня не говорим уже о паллиативной помощи как только о медицинском сопровождении, медицинской своевременной помощи, вмешательства. Это целый комплекс мер", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что при детском хосписе будет создан ресурсный центр, где будет проводиться подготовка специалистов для оказания паллиативной помощи детям.

Губернатор Подмосковья сообщил, что в хосписе будут применять современные методики лечения.

Хоспис располагается в восстановленной усадьбе Пржевальского. В июне 2013 года здание усадьбы было передано детскому хоспису в безвозмездное пользование для реконструкции и размещения в нем учреждения паллиативной помощи детям.

Детский хоспис в Домодедове рассчитан на круглосуточное пребывание 10 пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Шесть отдельных палат оснащены многофункциональной кроватью для ребенка. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением.