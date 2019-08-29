СМИ: новый спикер Рады отключил микрофон депутату за выступление на русском языке

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады IX созыва Дмитрий Разумков отключил микрофон депутату "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Это случилось, когда депутаты задавали вопросы претенденту на кресло вице-спикера Рады Руслану Стефанчуку, передают "Украинские новости".

Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей, после чего звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

Ранее Разумков заявлял, что считает неправильным использовать на Украине только украинский язык. "Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно", - отметил он, в частности, в интервью изданию "Украинская правда". При этом он оговорился, что Верховной раде готов говорить только на украинском языке. "Когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона", - добавил Разумков.