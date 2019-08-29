Первый объект оренбургского туркластера "Соленые озера" сдадут летом 2020 года

ОРЕНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Первый гостиничный комплекс туристического кластера "Соленые озера" на курорте в Оренбургской области, который ежегодно посещают более 1,5 млн человек, будет сдан в июне 2020 года. Об этом сообщил в четверг руководитель отдела строительства компании-инвестора "Руссоль" Александр Щуплов.

"В ходе реализации инвестиционного проекта "Рекреационно-оздоровительный комплекс "Соленые озера" в данный момент ведется строительство трех корпусов: двух гостиничных и одного лечебно-оздоровительного. Первый гостиничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в июне 2020 года. Лечебно-оздоровительный комплекс - к началу курортного сезона 2021 года, второй гостиничный комплекс - в 2022 году", - сказал Щуплов.

Кластер "Соленые озера" станет крупнейшим инфраструктурным туристическим объектом в Соль-Илецком городском округе. Ввод в эксплуатацию гостиничного корпуса позволит повысить комфортность отдыха и оздоровления, увеличив посещаемость озер, соленость которых превышает показатели Мертвого моря. На одного жителя округа приходится более 30 туристов. По словам директора обслуживающей курорт компании Александра Романова, в 2019 году объект ежедневно посещали около 28 тыс. человек.

На данном этапе строительства ведется благоустройство территории, закрытие тепловых контуров и внутренние работы в первом гостиничном корпусе. Номерной фонд данного комплекса составляет 393 номера на 750 человек. Лечебно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 3 тыс. посетителей в сутки. Годовая посещаемость - до 200 тыс. Все корпуса комплекса, выполненные в виде кристаллов соли, соединены между собой теплыми переходами. Обслуживать его будет персонал численностью 150 человек.

Проект по созданию кластера "Соленые озера" осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018)". По данным правительства региона, благодаря его реализации количество посещений курорта увеличилось с 1,3 млн в 2012 году до 1,7 млн в 2017 году. В 2018 году озера посетили 1,6 млн человек.