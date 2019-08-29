Медведев утвердил переименование родового села Кадырова в Ахмат-Юрт

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании чеченского села Центорой в Ахмат-Юрт. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые с инициативой о переименовании села в Ахмат-Юрт выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал совет депутатов села, а позже и парламент Чеченской Республики.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Парламента Чеченской Республики переименовать расположенное на территории Курчалоевского района Чеченской Республики село Центорой в село Ахмат-Юрт", - говорится в документе.

Ахмат-Хаджи Кадыров был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. 9 мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.

Село Центорой расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра - Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население - около 9 тыс. человек.