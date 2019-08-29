Число поступающих в Чеченский госуниверситет иностранцев увеличилось на 30%

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Количество поступающих в Чеченский государственный университет в 2019 году иностранных абитуриентов выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"По предварительным итогам конкурса приемной комиссии, подали документы 220 иностранных абитуриентов, часть из которых будут обучаться по специальной подготовительной программе. В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост количества абитуриентов почти на 30%", - сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника отдела международного сотрудничества Чеченского государственного университета Таисию Цебиеву.

По информации пресс-службы, в числе иностранных поступающих, в частности, абитуриенты из Казахстана, Туркменистана, Ирана, Нигерии, Египта и Южной Кореи. Прием иностранных абитуриентов в вуз завершится в октябре.

Чеченский государственный университет был основан в 1938 году (в прошлом году отпраздновал свое 80-летие). На сегодняшний день в университете функционируют 14 факультетов и институтов, в том числе колледж и лицей при Чеченском государственном университете. В 2012 году вуз стал одним из 55 высших учебных заведений РФ, победивших в конкурсе на получение гранта по программе стратегического развития, что существенно повлияло на развитие научно-исследовательской базы университета.

На базе вуза функционируют 4 диссертационных совета по историческим наукам, экономическим наукам, педагогическим наукам, а также по юридическим наукам.