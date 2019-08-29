Власти Чечни намерены восстановить более 700 га леса благодаря нацпроекту

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Экология" поможет Чеченской Республике в 2019 году восстановить более 700 га леса, в том числе за счет высадки саженцев ясеня, клена, дуба и горного грецкого ореха. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Итон Мизаев.

"В 2019 году в рамках проекта планируется восстановить 705 га леса путем посадки саженцев, выращенных на территории нашего питомника, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, лесоразведения. В весенний период нами высажено более 90 тыс. сеянцев, уход проведен на площади 1000 га, содействие естественному лесовосствновлению проведено на площади 200 га. Остальные мероприятия запланированы на осень", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, проект имеет большое значение для Чечни, где за время военных действий значительно пострадал лесной фонд. "У нас в этом году охвачены Грозненский, Ачхой-Мартановский, Наурский, Гудермесский и Урус-Мартановский районы. Сажаем в основном ясень, клен, дуб, горный грецкий орех", - добавил Мизаев.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).