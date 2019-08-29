Росрыболовство: вылов кильки в Дагестане составляет 3% от рекомендуемого объема

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень добычи кильки в Дагестане составляет 3% от рекомендуемого объема, сообщили в четверг в Федеральном агентстве по рыболовству. Объемы вылова могут кратно увеличиться после разведки скоплений рыбы в Каспийском море.

"По данным отраслевой науки, запасы кильки в Каспии составляют 450-500 тыс. т, рекомендуемый вылов определен в объеме 100 тыс. т. Реальная добыча находится на уровне 3 тыс. т", - говорится в сообщении на сайте Росрыболовства по итогам совещания, посвященного развитию рыбопромышленного комплекса Дагестана.

Для вылова кильки в Дагестан в 2019 году зашли два судна, сейчас они ведут поиски скоплений рыбы. "Будем ориентироваться на результаты этой экспедиции. Ожидаемые выловы - от 20 тыс. т до 50 тыс. т. Считаю, что, если привлекать новые добывающие предприятия и создать рыбопереработку, регион сможет стать лидером по производству консервной продукции", - приводятся в сообщении слова замруководителя агентства Василия Соколова.

Ранее в Минприроды Дагестана сообщали, что промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов. В начале августа в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщали, что в республике планируется построить завод по переработке рыбы ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок продукции. Проект связан с планами по восстановлению в регионе промышленного рыболовства.