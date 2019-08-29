Роспотребнадзор Москвы после проверки нашел нарушения почти во всех кафе по продаже шаурмы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве в мае-августе 2019 года проверило 66 кафе, где продается шаурма, и в 65 нашел нарушения. В итоге работа половины точек была приостановлена, говорится в сообщении управления в четверг.

"Всего проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы, проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей. <…> В 34 случаях специалистами Управления применены обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности, и предприятия после установления нарушений были незамедлительно опечатаны", - говорится в сообщении.

Так, в точках общепита отсутствовали документы о качестве и безопасности сырья, а шаурму и наполнители делали из мяса и овощей неизвестного происхождения. На готовой продукции не было маркировки с датой и временем изготовления, были нарушены сроки и условия хранения. Краска в помещениях, где готовилась шаурма, отслоилась, на потолках были следы протечек, а полы были с выбоинами и трещинами.

Также инспекторы обнаружили, что на предприятиях не было режима дезинфекции и отсутствовала вода, а потому не было условий для того, чтобы персонал мог соблюдать гигиену и мыть посуду. Повара работали без одноразовых перчаток, сотрудники не проходили медицинский осмотр и не обладали базовыми знаниями санитарной культуры.

Половина проб шаурмы, которые отобрал Роспотребнадзор, не соответствовала нормам по микробиологии, а в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки. В итоге из оборота и изъяли и уничтожили 600 кг сырья и готовой пищевой продукции.

Роспотребнадзор направил материалы по 53 административным делам на приостановку работы кафе, из них 23 суды рассмотрели и удовлетворили требования ведомства. То есть 23 точки были закрыты на сроки от 30 до 90 суток. "Остальные материалы переданных дел находятся на рассмотрении в районных судах. Решения судов направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения", - отметили в управлении.