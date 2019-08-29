Эксперт: Западная Европа должна сблизиться с Россией для создания многополярного мира

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Россия является для Западной Европы ключевым партнером в строительстве новой архитектуры безопасности. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти.

Французский эксперт привлек внимание к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона о конце гегемонии Запада, сделанном французским лидером на совещании послов республики во вторник. "Президент тем самым указал на утрату западными странами монополии на силу, богатство, демографию, влияние в мире или идеологию со всеми последствиями и рисками, которые это предполагает", - заметил он.

Де Глиниасти подчеркнул в этом контексте значение укрепления отношений европейских стран с Россией. "Если мы хотим, чтобы мир был многополярным, а не двухполюсным (США и Китай), Западная Европа должна укрепить свои позиции, а для этого ей необходимо сблизиться с Россией", - считает эксперт. Он напомнил, что РФ принимала участие в построении современного мира, в том числе участвуя в деятельности ООН и других международных организаций.

По словам собеседника, "перетасовка карт может отразиться и на положении России". "Поэтому в наших общих интересах - содействовать реорганизации мира", - указал эксперт. По его мнению, "именно в этом ключе президент Франции вел речь о новой архитектуре безопасности в Европе".

Выступая во вторник на совещании послов Франции, президент Макрон указал на важность расширения диалога и укрепления отношений с Россией. Макрон заявил о "завершении эпохи западного доминирования" в силу геополитических изменений.