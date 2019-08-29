В Петербурге к Евро-2020 планируют закупить 200 новых автобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Закупка 200 новых автобусов для пополнения парка общественного транспорта планируется в Санкт-Петербурге к чемпионату Европы по футболу, матчи которого город примет в 2020 году. Об этом в четверг на коллегии городского комитета по транспорту сообщил исполняющий обязанности директора городского госпредприятия "Пассажиравтотранс" Анатолий Беляев.

"У нас сейчас готовится аукцион по поставке 200 автобусов: 100 автобусов большого класса и 100 автобусов особо большого класса со сроками поставки в марте 2020 года. Эти автобусы как раз нам помогут с обслуживанием чемпионата Европы", - сказал Беляев.

Глава городского комитета по транспорту Александр Головин в ходе заседания коллегии также отметил, что транспортную систему города необходимо готовить к предстоящему событию. "Нельзя говорить, что мы справились с чемпионатом мира [по футболу в 2018 году] и справимся также по накатанной с чемпионатом Европы", - сказал он.

Головин также отметил, что город в рамках подготовки к турниру планирует посетить группа инспекторов УЕФА. "В сентябре прибывает большая группа УЕФА, это примерно 80 человек, которые будут как раз смотреть наш город, наш транспорт - это касается внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, аэропорта Пулково", - отметил Головин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.