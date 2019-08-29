Два детских сада построят в Карачаевском городском округе

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Проблема очередей в ясли Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики для детей от 0 до 3 лет будет решена благодаря строительству двух детских садов в городе-курорте Теберде и в поселке Мара-Аягъы, сообщил в четверг глава республики Рашид Темрезов в ходе рабочей поездки в округ и встречи с местными жителями, передает корреспондент ТАСС.

"В настоящее время своей очереди в детсады ждут около 149 детей в возрасте до трех лет. Проблему планируем решать путем участия в национальном проекте "Демография": на территории округа запланировано строительство детских садов в Теберде и в поселке Мара-Аягъы", - сказал глава республики.

Он добавил, что каждый из садов будет рассчитан на 80 детей. На данный момент очереди в детсады для детей от трех до семи лет устранены.

В Карачаевском городском округе 23 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 12 школ с 3,9 тыс. учеников и 11 детских садов, где 1,9 воспитанников, а также Дом детского творчества с 900 обучающимися. Всего в образовательных учреждениях округа работают 610 педагогов, обеспеченность кадрами составляет 96%.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.