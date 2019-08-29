Врачи из Санкт-Петербурга вновь проведут осмотр пациентов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Медицинский десант из Санкт-Петербурга с 23 по 28 сентября в пятый раз проведет осмотр и отбор пациентов в Северной Осетии в рамках проекта "Врачи Петербурга - Осетии". Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Министерства республики по вопросам национальных отношений.

"С 23 по 28 сентября врачи из Санкт-Петербурга прибудут с пятым юбилейным визитом в Северную Осетию для оказания высококвалифицированной помощи жителям республики. Специалисты различных профилей проведут осмотр и отбор пациентов для последующего лечения в клиниках Санкт-Петербургского Первого медицинского университета им. И. П. Павлова", - говорится в сообщении.

Врачи будут принимать пациентов в медучреждениях Владикавказа, города Алагир, селениях Чикола и Октябрьское.

Проект "Врачи Петербурга - Осетии" реализуется по инициативе представительства Северной Осетии в СЗФО, осетинского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области при активной поддержке руководства Северной Осетии.

За прошедшие четыре года петербургскими специалистами было принято и осмотрено около 5 тыс. человек, из которых 1300 были вызваны на лечение в Петербург, а 969 человек - успешно прооперированы в клиниках Санкт-Петербургского Первого медицинского университета им. Павлова. В этом году медицинская помощь с последующими операциями и лечением для жителей республики будет также оказываться бесплатно.

"Программа является очень сложным и затратным проектом. Хочется выразить благодарность за помощь в реализации проекта организаторам из осетинского землячества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и нашему известному земляку, меценату Таймуразу Боллоеву" - цитирует пресс-служба представителя Северной Осетии в СЗФО Бориса Газалова.