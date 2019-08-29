В Ингушетии планируют создать ведомство по молодежной политике

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Самостоятельный орган власти по молодежной политике планируют создать в Ингушетии. Об этом врио главы региона Махмуд-Али Калиматов сообщил на встрече с ингушской делегацией в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019".

"Учитывая, что у нас более 34% от населения - это молодежь, данная работа очень важна. Мы хотим рассмотреть и ваши предложения, т.к. вы лучше видите плюсы и минусы, которые надо проработать. После мы обязательно создадим отдельный орган с положением и регламентом. Все будет в рамках законодательства и финансовых возможностей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Также глава республики сообщил о планах по строительству Дома молодежи. "Продумайте, где построить и какой на ваш взгляд должен быть Дом молодежи в вашем понимании. Чтобы там смогли собраться творческие люди любых направлений. Также считаю, что на данном этапе необходимо пересмотреть использование имеющихся учреждений культуры", - обратился врио главы к участникам.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.