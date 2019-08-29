В Карачаевском городском округе будут построены четыре универсальные спортплощадки

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Универсальные спортивные площадки будут построены в четырех городах и поселках Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Об этом в четверг сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе рабочей поездки в округ и встречи с местными жителями, передает корреспондент ТАСС.

"В 2020 году на территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" планируется строительство четырех универсальных спортивных площадок", - сказал Темрезов.

Он отметил, что пропускная способность каждой площадки с искусственным покрытием составит 182 человека в час, а площадь универсальной площадки будет составлять 60 на 30 м. Объекты будут построены в городе Карачаевске, городе Теберде, поселках Орджоникидзеевский и Мара-Аягъы.

Основной целью строительства станет популяризация спорта. На площадках возможно проводить игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, а также воркаут-тренировки.

Ранее в Минспорта региона сообщили, что на территории КГО по нацпроекту "Демография" будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который будет состоять из универсальной площадки для футбола, хоккея и баскетбола, воркаут-площадки, уличных тренажеров. Также в рамках нацпроекта будет обустроено футбольное поле с искусственным покрытием в городе Теберде.