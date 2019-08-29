Марш памяти в Петербурге посвятили годовщине Таллинско-Кронштадтского прорыва 1941 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Международный марш памяти, приуроченный к 78-й годовщине одной из крупнейших морских операций начала Великой Отечественной войны - Таллинско-Кронштадтского прорыва, прошел в четверг в Санкт-Петербурге. Мемориальные мероприятия состоялись в Петропавловской крепости, на Гутуевском острове и в Кронштадте, сообщила ТАСС один из организаторов Мария Инге-Вечтомова, внучка поэта Юрия Инге, погибшего при прорыве.

"Сегодня день мы начали на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, где произвели традиционный для Петербурга полуденный выстрел из пушки. Его произвели два участника Таллинского прорыва - Василий Павлович Джуржа, капитан первого ранга, ему 98 с половиной лет, и Николай Владимирович Бричук, он был на эскадренном миноносце "Гордый" - это известный персонаж Таллинского прорыва", - сказала Инге-Вечтомова, которая возглавляет некоммерческую организацию "Память Таллинского прорыва" и является старшим научным сотрудником Государственного литературного музея "ХХ век". Среди жителей Писательского дома, в здании которого в настоящее время расположен литературный музей, были пятеро писателей, являвшихся участниками этой морской операции.

Как рассказала Инге-Вечтомова, днем в четверг участники марша, среди которых - потомки участников Таллинского прорыва, общественные организации, эстонские журналисты, учащиеся Морского колледжа и другие - совместно с сотрудниками Морского порта провели митинг памяти у мемориала героям-балтийцам на Гутуевском острове и возложили цветы к его подножию. Мемориальные мероприятия продолжились у Стены памяти на Якорной площади Кронштадта. На втором ярусе Морского собора у мемориальных досок, установленных в честь Таллинского прорыва, отслужили литию в память об убиенных и погибших в море.

"Затем мы отправились на эскадренный миноносец "Беспокойный". Кроме небольшой экскурсии по палубе эсминца, мы также посетили открытый на средства президентского гранта 7 мая этого года Музей памяти героев Таллинско-Кронштадтского прорыва", - рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что финальная для марша памяти встреча состоится 15 сентября в Стрельне в музее поэта Юрия Инге. Организаторы напомнили, что старт маршу был дан 25 августа с участием петербургской делегации в Эстонии на мысе Юминда, где погибло большинство пострадавших в августе 1941 года судов и кораблей Балтийского флота и около 15 тыс. человек.

Таллинско-Кронштадтский прорыв (Таллинский переход, Таллинский прорыв) - одна из крупнейших морских операций начала Великой Отечественной войны, в ходе которой оказавшиеся в тылу врага таллинская база Балтийского флота и части советских войск, защищавшие Таллин, были эвакуированы через заминированный Финский залив под постоянными фашистскими обстрелами и авиаударами в Кронштадт и Ленинград. Во время перехода 28-29 августа 1941 года из 225 вышедших из Таллина военных кораблей, вспомогательных судов и транспортов 62 погибло, 163 корабля и судна - основные силы Балтийского флота - были спасены и впоследствии приняли участие в обороне Ленинграда.