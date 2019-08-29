Россияне примут участие во Всемирном конкурсе пахарей в штате Миннесота

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Представители 27 стран, в том числе России, примут участие в открывающемся в четверг в окрестностях городка Бодетт (штат Миннесота) Всемирном конкурсе пахарей (World Ploughing 2019). Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель оргкомитета этого ежегодного конкурса Джо Генри.

"Российские представители прибыли к нам и уже сделали отличную презентацию, поскольку в будущем году Всемирный конкурс пахарей пройдет в России, - отметил он. - Торжественная церемония открытия нынешнего конкурса назначена на вечер четверга, а в пятницу с 8:30 утра (16:30 мск) начнется парад тракторов, после чего в 10:00 (18:00 мск) участники разъедутся по полям, где покажут мастерство вспашки - сначала на ранее вспаханном поле, а затем на поле, засеянном травой. На каждом участке свои правила вспашки, и судьи будут оценивать, насколько чисто и ровно прошла борозда".

"В нынешнем конкурсе участвуют 54 пахаря из разных стран, - пояснил он. - Некоторые из участников привезли в контейнерах свои собственные трактора, поскольку чувствуют себя более уверенно на собственной технике, а другие будут состязаться на американских тракторах". Генри не смог сразу уточнить, на какой технике будут состязаться участники из России. Победители конкурса, сообщил он, получат "красивые призы - статуэтки, изображающие позолоченный плуг".

Всемирная организация пахарей (World Ploughing Organization), проводящая этот ежегодный конкурс, была создана в 1952 году в Великобритании с целью "сохранения и развития искусства пахоты и повышения мастерства тех, кто обрабатывает землю". Организация содействует применению современных методов вспашки и активно призывает к международному сотрудничеству в области сельского хозяйства и производства продовольствия.