Директор Российского государственного архива литературы и искусства покинула пост

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Директор Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Татьяна Горяева, возглавлявшая учреждение с 2001 года, покинула свой пост. Об этом в четверг сообщается в обращении Горяевой на официальной странице РГАЛИ в Facebook.

"Я должна уходить. Так решило руководство Росархива", - написала Горяева.

Она выразила благодарность попечительскому совету, а также деятелям литературы, искусства, СМИ и другим за помощь в работе архива. Она также выразила уверенность в будущем РГАЛИ, подчеркнув, что "выбран правильный путь развития, который преобразил облик архива, поменял идеологию нашей работы, изменил психологию и образ архивиста".

Горяева также отметила, что некоторые документы, которые пострадали в недавнем пожаре, проходят специальную обработку, а остальные уже просушены и возвращены на старые места в хранилище.

Архив был основан в 1941 году как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). В 1997 году был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.