Альплагерь "Безенги" в КБР отпразднует 60-летний юбилей концертом и закладкой арт-площадки

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Юбилейный 60-й сезон в альпинистском учебно-спортивном лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии (КБР) отпразднуют встречей ветеранов альпинизма, концертом бардовской песни и закладкой арт-площадки 30 августа, сообщил ТАСС директор лагеря Алий Анаев.

"30 августа мы запланировали несколько мероприятий к юбилейному, 60-му сезону альпинистского учебно-тренировочного лагеря "Безенги". В их числе - встреча ветеранов альпинизма, концерт бардовской песни, слайд-шоу. Также в этот день мы заложим капсулу в основание планируемой к строительству арт-площадки "Безенги", - сказал Анаев.

В эти дни в лагерь приехал врач, альпинист Владимир Леменев, который в 1959 году был на первой смене в "Безенги". Среди приглашенных также Мария Готовцева, консультировавшая поэта, актера и барда Владимира Высоцкого во время съемок фильма "Вертикаль", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Иван Душарин, дважды покоривший Эверест, Владимир Шотаев - самый результативный организатор экспедиций на Эверест, бывший гостренер СССР по альпинизму.

Администрация лагеря - кроме спортивных соревнований, открытия трекинговых маршрутов, экологических акций - проводит в юбилейный год серию встреч, лекций и презентаций. "30 августа состоится слайд-шоу работ фотографа Владимира Копылова, встречи, а также файер-шоу", - добавил он.

Альплагерь "Безенги" расположен в Черекском районе на высоте около 2,2 тыс. м над уровнем моря. С мая по сентябрь он принимает около 1,5 тыс. любителей активного вида отдыха в горах.

"Безенги" - одна из лучших в России альпинистских учебно-спортивных баз. Здесь проходят чемпионаты по различным дисциплинам альпинизма. Спортсменов привлекает в район близость Безенгийской стены (13-километровый горный массив - наиболее высокий участок Главного Кавказского хребта), а также шесть из восьми "пятитысячников" Кавказа: Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Мижирги (5025 м), Шхара (5182 м), пик Пушкина (5100 м) и Джангитау (5058 м). С 2007 года именно здесь Федерация альпинизма России проводит Центральную школу инструкторов - методистов по альпинизму.