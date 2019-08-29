В Ростовской области создали интернет-платформу для помощи "особенным" детям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Созданная в Ростовской области интернет-платформа "Особенное детство" позволит семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, получить необходимую информацию и найти подходящее лечебное учреждение. Об этом ТАСС в четверг рассказал руководитель Центра реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир" Игорь Шпицберг.

"Мы давно сотрудничаем с одноименным ростовским проектом "Единой России", который создал этот сайт. У нас много точек соприкосновения. И есть общее понимание - жизнь каждого ребенка независимо от его физического состояния должна быть комфортной. Одним из шагов к этому станет новая цифровая площадка, созданная в Ростовской области", - рассказал он.

Как пояснил Шпицберг, цель созданной интернет-платформы - это информационная, консультативная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также содействие профильным специалистам в их повседневной работе. "На сайте создана карта помощи, которая поможет семье в несколько кликов найти подходящее лечебное или реабилитационное учреждение. Кроме того, для родителей воедино собраны актуальные материалы по вопросам медицинской помощи и реабилитации. Специальная информация есть также для медиков, психологов, реабилитологов", - уточнил собеседник агентства.

По словам Шпицберга, создание такого ресурса поможет повысить уровень компетенции родителей детей с особенностями развития. "Речь идет о знаниях, которые помогут шире видеть диагноз ребенка, понимать перспективы, необходимые шаги, которые следует предпринять, чтобы, возможно, добиться прогресса в лечении и социализации", - пояснил специалист.

"В адрес депутатов-единороссов в последнее время часто поступают обращения, заявления, предложения от родителей и педагогов, касающиеся проблем детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы внимательно изучили эту тему и поняли, что она требует новых системных, межведомственных подходов", - приводятся на сайте законодательного собрания Ростовской области слова секретаря регионального отделения "Единой России", председателя заксобрания Александра Ищенко, по инициативе которого в 2017 году был создан партпроект "Особенное детство".

По данным федерального реестра инвалидов, в Ростовской области по состоянию на июнь 2019 года зарегистрировано свыше 13 тыс. детей-инвалидов. Интернет-сайт проекта - http://osobennoe-detstvo.ru.