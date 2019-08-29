Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Бухареста

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подборка рассекреченных документов об освобождении Бухареста в годы Великой Отечественной войны опубликована на сайте Минобороны РФ в пятницу.

К 75-летию освобождения румынской столицы на сайте размещены фотокопии постановлений и журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов.

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, весной 1944 года Государственный комитет обороны издал постановление, в котором Красной Армии при вступлении на территорию Румынии предписывалось сохранить без изменения существующие органы власти, экономическое и политическое устройство страны. "К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий", - говорится в документе.

Красноармейцам также предписывалось охранять и оказывать содействие работе больниц и школ, всем владельцам торговых и промышленных предприятий гарантировалось сохранение личных и имущественных прав. На территории Румынии должно было продолжиться свободное использование румынской валюты. В воззвании к румынскому народу и румынской армии на двух языках подчеркивалось, что Красная Армия пришла в восточноевропейскую страну, чтобы освободить ее. "Мы не хотим навязывать вам наши порядки. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете", - указывалось в воззвании.

В Бухаресте 23 августа 1944 года вспыхнуло восстание, положившее начало народно-демократической революции. Германские войска безуспешно пытались вернуть город под свой контроль, а утром 31 августа в столицу Румынии организованно вступили первые подразделения 6-й танковой и 53-й армий 2-го Украинского фронта, а также 1-й румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску.

Из документов, опубликованных на сайте Минобороны РФ, следует, что жители города с радостью встречали части Красной Армии, которые вошли в Бухарест без инцидентов. Вечером 31 августа по случаю освобождения румынской столицы в Москве состоялся салют - 324 орудия дали 24 залпа.

О действиях Красной Армии

"Всего 12 дней понадобилось частям Красной Армии, чтобы пройти путь от Ясс до Бухареста и дальше устремиться на запад", - напомнили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 20 по 31 августа 1944 года были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий германской армии. Их потери составили 150 тыс. человек убитыми, 106 тыс. пленными, более 830 танков и самоходных орудий, более 330 самолетов и более 3,5 тыс. орудий, перечислили в российском военном ведомстве. Как следует из документов, в этот период части 6-й танковой армии сыграли решающую роль в полном окружении и ликвидации Бессарабской группировки противника и дальнейших успехах Красной Армии. Армии было присвоено звание гвардейской. Отличившиеся в боях на доступах к румынской столице части получили почетные наименования "Бухарестских".

Серия рассекреченных наградных документов свидетельствует о героизме и самоотверженности советских солдат. Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной артиллерийской установкой ИСУ-122, ценой своей жизни уничтожил в бою при Плоешти 29 августа 1944 года три крупнокалиберных орудия, шесть машин, 30 солдат и офицеров противника, а гвардии младший сержант Емельян Белинский 30 августа эвакуировал с поля боя 25 человек, но погиб сам. Они были посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени.

Гвардии ефрейтор Георгий Большагин был посмертно награжден орденом Красного Знамени за то, что ценой своей жизни спас подожженный отступающим противником эшелон с горючим, боеприпасами и самолетами, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своего подразделения, израсходовавшего все топливо.