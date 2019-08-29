Ливни снова прошли во Владивостоке, где ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильные дожди прошли в ночь на пятницу во Владивостоке, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества осадков, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре. По данным пресс-службы учреждения, за ночь в городе выпало от 50 до 62 мм осадков.

"Прошедшей ночью сильный, местами очень сильный дождь прошел во Владивостоке - от 50 до 62 мм, на остальной территории края местами небольшие и умеренные дожди. Сегодня на большей части края пройдут сильные (от 15 до 49 мм [осадков]) и очень сильные дожди (с количеством [осадков] 50 мм и более за 12 часов и менее). Ветер южный, умеренный, температура воздуха ночью - от 8 до 18 градусов тепла, днем - от 15 до 26 тепла", - рассказали в пресс-службе.

Кроме Владивостока, очень сильный дождь также был зафиксирован в Ольгинском районе с количеством осадков до 57 мм. Из-за продолжающихся дождей наблюдается серьезный подъем воды на реке Раздольной, протекающей по нескольким районам края. Сильнее всего вода поднялась в Уссурийском городском округе и Надеждинском районе.

"В ближайшие сутки, учитывая дополнительные осадки, подъем воды в Раздольной продолжится с достижением отметок неблагоприятного явления, подтоплением хозяйственных объектов. На остальных реках края существенного ухудшения гидрологической ситуации не отмечается", - отметил представитель гидрометцентра.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации ввели в среду во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера объявили уже на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде. Также были подтоплены дома в Надеждинском районе и поселке Славянка, а в Партизанском районе непогода повредила линии электропередачи, что привело к нарушению электроснабжения трех сел.