В Энгельсе создадут пешеходный турмаршрут для самостоятельных экскурсий

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Первый в Саратовской области пешеходный туристический маршрут для самостоятельного прохождения создадут в Энгельсе до конца 2019 года. Он пройдет по историческим улицам города, сообщил ТАСС глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

"Мы создадим первый в регионе туристический маршрут, по которому жители и гости города смогут проходить мимо основных точек притяжения. То есть, по городу будет идти дорожка яркого цвета: следуя по ней, можно будет посетить основные достопримечательности, а также парки, кафе, узнать историю города", - пояснил Тепин.

Он уточнил, что маршрут будет проходить по исторической части Энгельса, в него включат порядка 20 исторических зданий, музеи, парки, а также набережную Волги. У каждого объекта будет установлена табличка с QR-кодом, с помощью которого можно будет узнать о нем подробнее. Уже известно, что в список попадут объекты наследия немцев Поволжья (Энгельс являлся центром Автономной Социалистической Советской Республики немцев Поволжья), кинотеатр "Родина", расположенный в здании 1938 года постройки, Дворец творчества детей и молодежи 1940 года постройки, гостиница "Волга" 1938 года.

Для создания маршрута власти привлекут историков и блогеров, а цвет дорожки согласуют с жителями. "Безусловно, создание такого маршрута привлечет к нам большее число туристов - мы ставим себе задачу добиться прироста в 15% ежегодно. Кроме того, на маршруте будут расположены кафе и сувенирные лавки, что поможет развитию бизнеса", - добавил Тепин.

По данным администрации района, в прошлом году район посетили почти 77 тыс. туристов, в том числе свыше 300 туристов - потомки немцев Поволжья.

Энгельс, который до 1931 года носил название Покровск, является вторым по численности населения в Саратовской области. В городе, расположенном на левом берегу Волги, проживают порядка 226 тыс. человек.