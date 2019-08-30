На Сахалине началась продажа билетов на рейсы "Аэрофлота" до Москвы

ТАСС, 30 августа. Продажа авиабилетов на рейсы "Аэрофлота" между Южно-Сахалинском и Москвой, которые были прекращены в прошлом году, началась в Сахалинской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Продажа билетов на собственные ежедневные рейсы компании стартовала сегодня, 30 августа, во всех авиакассах области. Первый самолет с Сахалина в столицу России отправится 27 октября - спустя год после ухода "Аэрофлота" с островного рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет региональной субсидии стоимость перелета в одну сторону для жителей области составит 15 тыс. рублей. Общий объем субсидий на перелеты "Аэрофлота" в регион составит около 2,6 млрд рублей в год.

"Островитяне смогут планировать перелеты "Аэрофлотом", не опасаясь за семейный бюджет. Соглашение о субсидировании рейсов областное правительство и национальный перевозчик подписали на год вперед", - приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Валерия Лимаренко.

Таким образом, в осенне-зимний период транспортное сообщение с Москвой будут поддерживать два рейса в день. В настоящее время полеты между российской столицей и Сахалином выполняет авиакомпания "Россия".

В октябре прошлого года выполнение основной части рейсов на Дальний Восток по "плоским тарифам" (при которых цена авиабилета не зависит от даты покупки и сезона) перешла от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия". "Аэрофлот" объяснил это стремлением увеличить провозную емкость, поскольку самолеты "России" обладают большей вместимостью, и нежеланием поднимать стоимость билетов. В декабре прошлого года Лимаренко заявил, что намерен вернуть "Аэрофлот" на рынок области, а в начале августа этого года перевозчик объявил о возвращении на Сахалин.