В МЧС сообщили, что вода покинула все подтопленные ранее дома в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Вода за минувшую ночь ушла почти из 40 подтопленных домов в Приморском крае, на утро пятницы в регионе подтопленных домов нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По состоянию на 07:00 (00:00 мск) подтопленных домов нет. Вода сошла с 39 домов, остаются подтопленными 132 придомовых территории. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. За сутки просушено 42 дома", - говорится в сообщении.

В пострадавших населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы. В течение суток к ликвидации последствий паводка привлекались около 1,63 тыс. человек и почти 470 единиц техники.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации ввели в среду во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера объявили уже на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде. В среду сообщалось об остановке движения всех поездов из-за размыва железной дороги на нескольких участках перегона Барановский - Хасан на юге Приморья. В пятницу специалисты ожидают восстановления движения поездов.

"В связи с тем, что на данный момент продолжается сильный дождь, на всех перегонах специалисты следят за состоянием железнодорожного полотна. Сегодня в 15:52 (08:52 мск) должен выйти на маршрут пассажирский поезд Уссурийск - Хасан, но мы следим за ситуацией, так как могут быть изменения", - рассказал ТАСС пресс-секретарь компании "Экспресс Приморья", занимающейся пассажирскими перевозками в крае, Максим Каленник.

Сильные дожди возобновились минувшей ночью во Владивостоке, за ночь в городе выпало от 50 до 62 мм осадков.