Опрос: около 40% путешествующих на авто россиян поехали в Краснодарский край или Крым

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 21% россиян, путешествующих на автомобиле, выбрали этим летом для отдыха Краснодарский край, еще 20% отправились в Крым. Об этом свидетельствуют данные опроса "Авто Mail.ru", сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

"Среди направлений, которые выбрали для себя россияне этим летом для поездки на машине, лидируют Краснодарский край (21%), Крым (20%), Западная Европа (11%), Восточная Европа и Белоруссия (5%) и Грузия (4%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 59% респондентов путешествовали всей семьей, 27% - парами, 9% отдыхали с друзьями, а 4% отправились в поездку в одиночестве.

Согласно результатам опроса, только 36% владельцев авто тщательно проверили их перед дорогой и провели внеплановое техническое обслуживание. При этом 20% решили, что замены масла и фильтров достаточно, а 43% выразили уверенность, что их автомобиль всегда готов к длительным поездкам. Поломки не вышли в топ проблем, с которыми столкнулись путешественники: большинство жаловались на пробки (22%), полицию (9%) и прохождение границы (8%).

Почти 40% респондентов рассказали, что отправились в поездку на десять дней, 28% отдыхали неделю, а 23% - две недели. Путешествие на выходные устроили 9% опрошенных. Согласно результатам исследования, большинство автовладельцев потратили на поездку не более 100 тыс. рублей (36% уложились в 50 тыс., еще 39% потратили от 50 тыс. до 100 тыс.). От 100 тыс. до 150 тыс. рублей потратили 13% участников опроса, а более 150 тыс. - 10%.

Опрос проводился с 8 по 15 августа, в нем принял участие 8961 пользователь "Авто Mail.ru".