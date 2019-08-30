Илюхин: власти Камчатки постараются не допустить отмены "плоских тарифов" "Аэрофлота"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Камчатского края сделают все, чтобы не допустить отмены "Аэрофлотом" так называемых плоских тарифов с фиксированной ценой билета. Об этом заявил в пятницу глава региона Владимир Илюхин в эфире местного "Радио СВ".

"Когда мы получим официальное подтверждение того, что такое решение [об отмене "плоских тарифов" "Аэрофлотом"] будет приниматься, безусловно, будем делать все, чтобы такого решения не допустить. Потому что оно большинству камчатцев навредит. И речь идет не только о Камчатке - о многих дальневосточных субъектах, где эта программа работает", - сказал Илюхин.

Он напомнил, что "плоские тарифы" на перелеты из Москвы на Камчатку и обратно действуют с 2015 года. "Это была инициатива нашего национального перевозчика, идея, которую одобрило руководство страны. Я думаю, что найдется очень много тех, кто будет возражать против такого решения. "Плоские тарифы" - большая преференция для перелетов на Дальний Восток, а президент объявил развитие Дальнего Востока приоритетом", - отметил губернатор Камчатского края.

В среду генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о возможности отмены "плоских тарифов" авиакомпанией в связи с их убыточностью.

"Плоские тарифы" на билеты экономического класса авиакомпания "Аэрофлот" ввела четыре года назад. Они предполагают, что стоимость билета не зависит от даты покупки и сезона, действительна в течение всего года. Такие билеты дешевле, чем перелет по минимальному тарифу. Стоимость перелета из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно составляет 22 тыс. рублей, в одну сторону - 13,2 тыс. рублей.