Учебный год для студентов ДВФУ начнется 16 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Начало учебного года для студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перенесено на 16 сентября в связи с проведением во Владивостоке на площадке вуза Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"В этом году по решению ученого совета мы перенесли начало учебного года на 16 сентября. Рассчитываем, что за неделю с момента окончания всех мероприятий <...> мы успеем демонтировать все конструкции, которые построены на территории университета, подготовить аудитории, заселить в кампус 10500 студентов. В прошлом году без очередей, без сложностей ребята расселились в кампусе. Плюс параллельно пройдет заселение в материковые общежития", - рассказал ректор.

В 2018 году учеба для студентов ДВФУ началась 20 сентября. Тогда ВЭФ проходил 11-13 сентября, и у вуза также была неделя, чтобы подготовиться к началу учебного года.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.