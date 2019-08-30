Полиция Москвы предостерегает от проведения и участия в несогласованной акции 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция Москвы обратилась к организаторам намеченной на 31 августа несанкционированной акции с призывом воздержаться от ее проведения, гражданам советуют отказаться от участия в ней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В сети интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам советуем воздержаться от участия в ней", - сказал собеседник агентства.

В полиции также напомнили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом. "Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних. Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет", - отметил представитель полиции.