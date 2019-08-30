Ессентуки отпразднуют День города шоу и крестным ходом

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. День города Ессентуки (Ставропольский край) отпразднуют семи-часовым шоу, кроме того пройдет крестный ход и будет открыта мемориальная доска поэта Андрея Дементьева. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба горадминистрации.

"День города в Ессентуках традиционно самый яркий праздник года, 31 августа всех горожан соберут на Крестный ход, в 12:00 мск на здании санатория "Целебный ключ" пройдет торжественное открытие мемориальной доски поэта Андрея Дементьева. Известны русский лирик более 30 лет приезжал в Ессентуки на отдых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 15:00 мск откроется "Дискотека 90-х". Шесть коллективов, среди которых группы "Технология", "Стрелки", "Цветы", напомнят жителям и гостям города золотые хиты. Хэдлайнер праздничного концерта, группа FLY PROJECT завершит музыкальны марафон праздничного дня. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Горадминистрация сообщает, что город-курорт к очередному дню рождения преобразился. На главных магистралях размещены праздничные билборды, лайтбоксы, в праздничном стиле украшают остановки. Флаговые композиции установят на Театральной и Привокзальной площадях, Парке победы.

Ессентуки - город-курорт, в котором действуют 30 санаториев на 8635 мест и 49 гостиниц. Знаменитые минеральные воды "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17" и "Ессентукская новая" поставляются во все регионы Российской Федерации, а также в Австрию, Израиль, Грецию, Китай, всего экспортное сотрудничество охватывает 16 стран.