МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Современный энергетический комплекс - одно из главных условий развития экономики и социальной сферы, - подчеркнул Медведев. - Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас, талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, с которыми мы связываем самые большие надежды. Ведь именно вы обладаете ярким, нестандартным мышлением, которое позволяет воплощать самые смелые и передовые идеи".

Медведев отметил, что конкурс проходит в России впервые, однако уже вызвал большой интерес в профессиональном сообществе: в нем принимают участие почти две тыс. высококвалифицированных специалистов со всей страны.

Он выразил уверенность, что участникам конкурса удастся продемонстрировать глубокие знания и особые лидерские качества, а их пример повысит престиж и популярность инженерных профессий.

Финальный этап Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики" проходит в Челябинской области с 29 по 31 августа.