Языковая реформа в Латвии станет испытанием для педагогов и учеников

РИГА, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Новый учебный год в русских школах Латвии начинается с реализация реформы, конечным результатом которой должен стать полный перевод среднего образования страны на латышский язык обучения. Учителя, которым предстоит претворять реформу в жизнь, считают ее ошибкой, но вынуждены выполнять это решение.

В последнюю неделю августа в коридорах 22-й школы в центре Риги царит обычная для этого времени атмосфера. Одно из самых известных средних учебных заведений столицы Латвии, которое заканчивал чемпион мира по шахматам Михаил Таль, где на сцене танцевал чардаш будущий гений балета Михаил Барышников, в этом году приковывает к себе внимание не только известными учениками. Эта школа - одна из тех, где начнется переход с привычной в последние 15 лет билингвальной модели обучения на новую.

Директор 22-й школы Ирина Романова, с которой беседует корреспондент ТАСС в кабинете латышского языка и литературы, считает, что реформа не достигнет заявленной цели - интеграции общества.

"Я категорически против такого насильственного введения обучения на латышском языке, - говорит она. - Это не работает. Человек начинает изучать язык, школьные предметы, только когда ему это важно, когда ему нужно и когда он хочет чего-то достичь в этой сфере".

Стремительная реформа

Школы с русским языком обучения существовали в Латвии всегда, но после распада СССР и обретения балтийской республикой независимости они стали ощущать на себе все возрастающее политическое давление. Страна с крупнейшим русскоговорящим меньшинством (почти 40% населения) так и не начала общаться на единственном государственном латышском языке и во многих аспектах до сих пор остается разделенной на две общины - латышскую и русскую. По мнению националистически настроенных политиков, вину за это следует возложить на русскоязычное образование.

В 1998 году парламент Латвии (Сейм) принял закон об образовании, согласно которому с 1 сентября 2004 года обучение в старших классах средних школ должно было вестись на латышском языке. Но на фоне волны критики со стороны российских властей и международных организаций, а также массовых акций протеста в Риге Сейм в итоге решил, что в существующем виде выполнить закон невозможно. В 2004 году парламент утвердил поправки, согласно которым в старших классах школ нацменьшинств на русском языке стало возможно преподавать только 40% предметов, остальные перешли на латышский. Школьники младше получали знания одновременно на обоих языках, постепенно увеличивая использование латышского.

С тех пор националисты много раз пытались добиться полного перевода обучения в школах нацменьшинств на латышский язык, но до последнего времени им это не удавалось. В начале 2016 года премьер Марис Кучинскис, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, говорил, что, хотя стремление перевести школьное образование на латышский язык зафиксировано в декларации правительства, никаких конкретных планов на этот счет нет. Но в октябре 2017 года министр образования и науки Карлис Шадурскис объявил, что через три года школы нацменьшинств в Латвии перейдут на преподавание почти всех предметов на латышском языке, а на русском учащиеся будут осваивать лишь родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы. Это сообщение вызвало новую волну протестов в Риге, однако в январе 2018 года реформу утвердило правительство, а вскоре - парламент и президент.

Политологи указывали на политическую подоплеку инициативы. В преддверии парламентских выборов осени 2018 года рейтинги входящих в правящую коалицию политических сил оставались крайне низкими. Особенно плохо дела обстояли у крупнейшей правящей партии "Единство", которая и стала локомотивом реформы - по данным соцопросов, на тот момент ее популярность была так низка, что она вообще не попадала в новый парламент. Обещание перевести русские школы на государственный язык добавило очков правящим партиям, а школы - поставило перед многочисленными проблемами по его реализации.

Только по-латышски

Ученики русских школ новый учебный год начнут без раскачки. В 1-6 классах преподавание с первого дня будет вестись в языковой пропорции 50/50. Ученикам 7-х классов придется 80% предметов изучать на латышском и лишь 20% - на русском. Старшеклассники в этом году продолжают заниматься по старой модели, зато уже со следующего учебного года перейдут полностью на латышский язык.

Директор 22-ой школы Ирина Романова признается, что сделать выбор, какие предметы преподавать в начальной школе на русском языке, а какие - на латышском, им было непросто.

"У детей, которые приходят из русского детского сада в первый класс, уровень владения латышским языком не будет настолько хорошим, - поясняет она. - Мы выбирали, чтобы на начальном этапе в первом-третьем классах на латышском языке преподавались те предметы, которые можно осваивать в игре, можно показать наглядно - это музыка, визуальные искусства, спорт, труд. Там, где ты можешь говорить и свои действия сопровождать демонстрацией".

Однако ограничиться демонстрацией не удастся: например, из четырех часов математики в неделю у первоклассников один урок будет на латышском языке. "Мы стараемся подбирать педагогов таким образом, чтобы человек действительно хорошо и правильно говорил по-латышски, чтобы он мог объяснять детям", - говорит директор.

Учительница начальных классов 22-й школы Наталья Есипова, которой предстоит в этом году начать учить первоклашек по новой системе, уверена, что даже игры не всегда способны улучшить восприятие ребенком информации на другом языке.

"Урок математики в первом классе: я должна час в неделю объяснять tikai latviski (только по-латышски), - рассказывает она корреспонденту ТАСС. - Если он не понял, урок пролетел мимо него. Ребенок этого возраста берет то, что ему интересно, играю я на уроке или нет. Если это не родной язык, им даже трудно включиться в игру, пока они не понимают правил - это природа".

Кадровая жажда

Для школьных учителей, которым предстоит реализовывать реформу, новые требования вообще стали большим испытанием. Директор 22-й школы Ирина Романова рассказывает, что в прошлом году из-за грядущей языковой реформы их коллектив покинули два педагога.

"Как пошли разговоры об этой модели, у меня уволились два отличных "математика", - говорит она. - Пока мы выходим из ситуации своими силами, но, конечно, чувствуется, что не хватает одного "математика" в школе".

Министерство образования Латвии подсчитало, что на переподготовку учителей русских школ Латвия и ЕС выделили в общей сложности €3,3 млн. В 22-й школе в прошлом году специальное обучение было организовано для преподавателей точных наук, а в этом августе курсы латышского языка начались для всех педагогов.

"Сейчас усиленно учимся латышскому языку, скорее даже шлифуем тот язык, которым мы владеем", - говорит директор. Курсы, которые продолжатся по ноябрь два раза в неделю по четыре часа, стали существенной дополнительной нагрузкой для учителей.

"Тяжело, - признается Романова, - поскольку есть своя работа, которую ты выполняешь, и плюс та работа, которую должен выполнять на курсах. Но мы с преподавателем на курсах говорили о том, чтобы по максимуму приблизить программу к той ситуации, в которой коллеги находятся на уроке".

Учителя начальной школы, которые посещают эти занятия, считают, что применить в своей работе полученные там навыки им вряд ли удастся. "Мне стало гораздо тяжелее, - рассказывает Наталья Есипова, которая примет 1 сентября первый класс. - Потому что владеть литературным латышским языком, как от нас требуют на этих курсах, - это даже не каждому латышу дано. А нам, учителям начальной школы, латышский такого уровня сложности и не нужен. Дети просто не могут его воспринять".

"Там фразеологизмы, использование устаревших литературных выражений, - продолжает ее коллега, учительница начальных классов Наталья Клепикова. - Может быть, филологи их и используют в своей речи, но не с детьми шести-семи лет".

Побочный ущерб

Перспективы первого года реформы Ирина Романова оценивает настороженно. "Мне кажется, что тяжело будет нашим "математикам", потому что они у нас в возрасте и их владение языком не находится на столь высоком уровне, чтобы сказать, что все пройдет отлично. В седьмом классе - шесть часов математики только на латышском языке".

Проблемы могут возникнуть и у тех учителей, кто говорит по-латышски бегло. "Когда ты объясняешь детям на родном языке, с первого раза мало кто понимает, - говорит директор школы. - Нужно эмоционально объяснять, много показывать, много примеров приводить, и проблема для педагогов, у которых латышский язык не родной, заключается в том, что они не настолько широко и богато владеют языком, чтобы приводить эту массу примеров. Здесь, наверное, самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся".

Для успеха обучения необходимо также, чтобы предметы на латышском языке восприняли и ученики. "Я думаю, что будет трудно в седьмых, восьмых и девятых классах, - продолжает Романова. - Хотя наши семиклассники этого года достаточно хорошо подготовлены по латышскому языку. Но это зависит не только от детей, но и от позиции родителей - насколько они считают важным преподавание на латышском языке, насколько они помогают своему ребенку и мотивируют".

Педагог Наталья Есипова вспоминает, как к ней пришла отличница из 8-го класса. "Она со слезами на глазах говорит, что химия пролетает мимо нее: из 40 минут урока она полчаса тратит на то, чтобы переводить".

Министерство образования и науки Латвии, однако, считает необоснованными опасения, что переход школ на латышский язык создаст неравенство между латышскими и русскими детьми, вынуждая последних тратить силы на перевод. "Главная цель перехода [на обучение на государственном языке] состоит в том, чтобы обеспечить каждому ребенку в Латвии равные возможности получения образования высокого качества, которое способствует освоению знаний, умений и отношения, необходимых в XXI веке", - заявила корреспондету ТАСС руководитель отдела министерства по связям с общественностью Эгите Диуре. - Это расширит возможности молодежи в профессиональном и высшем образовании, где обучение происходит на латышском языке, а также увеличит их конкурентоспособность на рынке труда".

Общие проблемы

Однако проблемы, о которых говорят в 22-й школе, характерны и для других учебных заведений страны. Глава Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР), депутат Сейма Игорь Пименов убежден, что с трудностями столкнется огромное количество учебных заведений по всей стране. "Совершенно очевидно, что школы не готовы к буквальному исполнению законов об образовании, - заявил он корреспонденту ТАСС. - Все это будет как-то спускаться на тормозах, но как долго это будет происходить, сказать сейчас трудно".

Министерство образования и науки Латвии, напротив, считает, что русские школы к реформе готовы. "Переходный этап проходит постепенно, чтобы педагоги и ученики могли максимально адаптироваться к нему, поэтому нет основания полагать, что школы не готовы реализовать постепенный переход на учебу на государственном языке", - заявила корреспонденту ТАСС руководитель отдела министерства по связям с общественностью Эгите Диуре.

Игорь Пименов уверен, что в школах недостаточно преподавателей, готовых учить детей на латышском языке, как того требует закон. "Ну, просто таких специалистов нет", - указывает он. Наиболее остро проблема стоит в крупных городах, считает эксперт, - в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе и Лиепае. По его словам, большинство учителей недовольны реформой, однако ни одной жалобы от преподавателей в его ассоциацию не поступало. "Они не жалуются. Они просто понимают, что выбора у них нет", - убежден Пименов.

ЛАШОР не оставляет надежд изменить ситуацию. "Не исчерпаны ресурсы разъяснения всему латвийскому обществу пагубности реформы и ее чрезвычайной рискованности для будущего всей нашей страны, - считает Игорь Пименов. - Для этого нужно время, мобилизация большого количества людей. Это надо делать последовательно, не торопясь, шаг за шагом". ЛАШОР также предлагает принять дополнительно специальный закон об учебных заведениях нацменьшинств, в которых возможность выбирать язык обучения имели бы школьные советы.

Враг хорошего

Претензии педагогов к школьной реформе связаны и с тем, что она ломает вполне нормально работавший механизм - существовавшую до сих пор билингвальную модель образования, которая справлялась с задачей обучения детей латышскому языку вполне эффективно. Илуту Рейтере считают требовательным учителем: в русской школе она преподает латышский язык с таким же вниманием к грамматике, как это обычно делают в латышских школах. В прошлом году средний балл ее выпускного класса на экзамене по латышскому оказался столь высоким, что им вполне могла бы гордиться и латышская школа.

"По моим классам могу сказать: дети способны заниматься, - говорит Илута, - хотя я учу их как в латышских школах. У них нормальный уровень языка. Мы общаемся на латышском, они с удовольствием говорят. У меня проблем нет".

Директор школы Ирина Романова с этим согласна. "Мне кажется, что билингвальная модель все-таки была лучше и эффективнее, поскольку основные знания давались на том языке, на котором ребенок думает, - говорит она, - а применение уже отрабатывалось на латышском языке, и эта модель была более удачная".

Все выпускники 22-ой школы, которые хотели получать высшее образование в Латвии на государственном языке, его получают, отметила директор. По ее мнению, успешное усвоение ребенком латышского языка зависит не только от школы, но и от родителей. Но родители должны понимать, зачем им мотивировать детей на изучение государственного языка.

"Я люблю Латвию, страну, в которой я родилась. Мне нравятся латышские песни, нравится латышская культура. Мы в школе стараемся сделать так, чтобы ребята почувствовали вкус к языку, к истории, культуре Латвии, и я считаю, что, когда ты сопереживаешь той стране, в которой ты живешь, когда ты участвуешь в жизни той страны, в которой живешь, когда включаешься в это культурное пространство - у тебя все получается, - говорит директор 22-й рижской школы. - Но это получается тогда, когда тебя принимает страна, в которой ты живешь. И под страной я понимаю не то большое количество латышей, которые находятся вокруг нас, а тех людей, которые стоят у власти и своими словами вызывают противостояние между людьми".