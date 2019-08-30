В Железноводске в День знаний пройдет интеллектуальный марафон "Бегущая книга"

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Интеллектуальный марафон "Бегущая книга" пройдет в Железноводске (Ставропольский край) в День знаний, 1 сентября. Библиотекари раздадут эрудированным жителям и гостям города-курорта более 500 книг, сообщила пресс-служба местной администрации.

"Библиотекари города-курорта присоединятся к всероссийской акции и пробегут дистанцию в 5 км, попутно задавая простые вопросы прохожим для проверки их эрудиции. Призом за каждый правильный ответ станет книга", - говорится в сообщении.

Старт марафона будет дан в полдень на Курортной площади перед Пушкинской галереей.

"Бегущая книга" впервые прошла в 2018 году и объединила 21 муниципалитет России, в этом году интеллектуальные забеги состоятся в 72 городах.