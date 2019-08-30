Как обеспечить счастливую жизнь домашнему питомцу? Правила ветеринарного врача

В первую очередь надо обратить внимание на поведение и внешний вид животного: с аппетитом оно ест или едва касается предложенной еды, активно ли дома и на прогулке, хочет ли играть или все время лежит? Есть ли у него расстройство желудка или рвота, течет ли слюна?

Важно следить за состоянием шерсти животного: обращайте внимание, блестит ли она, не ломкий ли волос, нет ли залысин на теле и вокруг глаз любимца. Слишком сильная линька может быть признаком того, что со здоровьем животного не все в порядке. Следить за состоянием животного нужно обязательно, но это не значит, что хозяин сам может ставить кошке или собаке диагнозы — для этого существует ветеринарный врач.

Поэтому раз в год следует показывать питомца доктору, даже если, по мнению хозяина, причин для беспокойства нет. Если же у животного обнаружился один из вышеуказанных симптомов, идти к специалисту нужно немедленно.