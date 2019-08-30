На здании Дома офицеров в Чите появилась мемориальная доска Кобзону

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску, посвященную народному артисту СССР, депутату Госдумы от Забайкальского края Иосифу Кобзону, открыли на здании читинского Дома офицеров. Он неоднократно выступал здесь начиная с 1961 года, передает корреспондент ТАСС.

Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он больше 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.

"Впервые Иосиф Давыдович выступил в читинском Доме офицеров в далеком 1961 году. Он был для нас большим другом и много раз выступал на нашей сцене как сольно, так и совместно с артистами ансамбля песни и танца Дома офицеров", - сказал ТАСС директор учреждения Сергей Жеребцов.

По его словам, автором эскиза мемориальной доски стал заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко, а художник Дома офицеров Евгений Кузнецов воплотил его в жизнь. "Инициатором увековечивания памяти маэстро стал наш коллектив", - добавил директор.

Перед церемонией открытия организаторы включили запись песни о Забайкалье в исполнении Кобзона. Право открыть мемориальную доску доверили члену Совета Федерации Баиру Жамсуеву и депутату Госдумы Николаю Говорину. "Иосиф Давыдович <...> достойно представлял наш регион в Государственной думе, помогал людям, помогал органам власти в решении сложнейших проблем региона. За это мы всегда будем ему благодарны", - сказал сенатор.

Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края, в октябре 2017-го в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне этого года "звезду" народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы. С 2004 года в поселке Агинское проводился турнир по боксу на призы Кобзона, который с 2018 года проводят в память о нем.