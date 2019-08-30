Нижегородские власти выплатят семьям погибших при пожаре на судоверфи по 200 тыс. рублей

ТАСС, 30 августа. Власти Нижегородской области окажут материальную помощь семьям трех погибших при пожаре на заводе "Красное Сормово" в размере 200 тыс. рублей каждой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социальной политики региона.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина будет оказана материальная помощь семьям погибших в размере 200 тыс. рублей каждой из резервного фонда правительства Нижегородской области", - отметили в министерстве.

Ранее руководство завода "Красное Сормово" приняло решение выплатить семьям двух погибших по 700 тыс. рублей. Выплата будет произведена также семье сотрудника предприятия, который скончался в пятницу в больнице.

Пожар произошел 28 августа на сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в техническом помещении.