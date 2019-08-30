МВД проводит проверку по фактам телефонного мошенничества лжеадвокатов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция в регионах РФ проводит проверку по обращениям граждан в связи со случаями телефонного мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, когда неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов РФ, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки", - говорится в сообщении.

Для этого они, как правило, предлагают направить в Минюст и другие ведомства заявление о предоставлении бесплатного государственного адвоката. Через некоторое время гражданам поступает звонок от якобы адвоката, который под различными предлогами требует перевести деньги.

"В настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили в Минюсте.

В министерстве отметили, что люди, предлагающие перевести деньги на счета судов и госучреждений через быстрые платежные системы, не могут быть представителями Минюста и других федеральных органов исполнительной власти, а также правоохранительных органов. Всего с 2016 года в Минюст России поступило более 3000 заявлений граждан из различных регионов с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД России, аналогичные заявления также поступают и в СК.