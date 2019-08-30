"Просвещение" разработает образовательные программы по развитию бизнес-навыков школьников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Просвещение" займется разработкой образовательных программ по развитию предпринимательских способностей у школьников. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Отмечается, что работа в этом направлении будет проводиться совместно с бизнес-школой KidsDevelop, с которой "Просвещение" подписала соглашение о сотрудничестве на московском международном форуме "Город образования".

"Дальнейшая совместная работа партнеров приведет к созданию в России уникального образовательного контента для школьников по таким дисциплинам, как экономика, финансы, маркетинг и управление проектами. Кроме того, школьники получат навыки командной работы, ведения переговоров, составления эффективных презентаций и многие другие полезные знания", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам президента компании Михаила Кожевникова, которые приводит пресс-служба, развитие бизнес-навыков у подрастающего поколения "уже через несколько лет может создать новую топовую конкурентную нишу в сфере образовательных услуг".

Московский международный форум "Город образования" проходит с 29 августа по 1 сентября. На площадках мероприятия выступят более тысячи российских и зарубежных специалистов, будут представлены современные образовательные технологии и практики.