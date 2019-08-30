В Ростовской области количество ДТП снизилось на 22,6%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" позволила сократить в 2019 году число ДТП в Ростовской области на 22,6%, сообщил журналистам министр транспорта региона Андрей Иванов, подводя итоги семи месяцев текущего года.

"Комплекс мер, принимаемых на территории региона в части реализации проекта "Безопасность дорожного движения", позволил сократить общую аварийность: по итогам семи месяцев текущего года количество ДТП снизилось на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Также удалось достичь снижения количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет", - сказал Иванов.

По словам министра, эффективное выполнение задач по профилактике и снижению уровня ДТП поможет свести социальный риск на дорогах до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году.

"Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" позволит сохранить более тысячи жизней", - подытожил Иванов.

По данным пресс-службы областного правительства, в 2019 году власти региона выделили 265 млн рублей на установку дорожных ограждение и нанесение разметки в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения".