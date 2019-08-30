Канатоходцы пройдут между небоскребами "Москва-Сити" в День города

МОСКВА, 30 августа./ТАСС/. Спортсмены хайлайна пройдут по канату между небоскребами "Москва-Сити" на высоте 350 м в рамках празднования Дня города, достижение может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Впервые мы хотим сделать и установить рекорд по высоте, на которой пройдут несколько канатоходцев, мы это делаем на площадке "Москва-Сити", несколько оторвано от центра города. Семь спортсменов, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции, Канады собираются пройти между небоскребами международного делового комплекса "Москва-Сити" на высоте порядка 350 м. Это более чем на 100 м выше предыдущего рекорда. Мы рассчитываем, что это новое достижение войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Но если все получится, так как многое зависит от погодных условий", - сказал Немерюк.

Он добавил, что в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие более 25 тыс. человек. Также в столице будут действовать 8 спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.