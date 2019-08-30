В Саратове наградят спасателя, вытащившего из плотины двоих мужчин после крушения лодки

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудник областной службы спасения, вытащивший двоих мужчин после крушения лодки с выступа плотины, представят к награде. Мужчина также получит премию, сообщил в пятницу журналистам начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

24 августа в районе Саратовской ГЭС в реке Волге перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Спустя 12 часов были обнаружены двое мужчин, которые зацепились за небольшой выступ на пропускном шлюзе плотины. Начальник Балаковской поисково-спасательной службы Сергей Чехляев спустился при помощи альпинистского снаряжения с многометровой плотины за пострадавшими и доставил их наверх. Еще двое мужчин пропали без вести.

"Мы обязательно наградим сотрудника, премия ему уже выписана", - сказал Юрин.

Он уточнил, что опасность работы Чехляева заключалась в том, что спасатель не знал, когда начнется новый сброс воды. "ГЭС является стратегическим объектом, информацию о сбросе воды нам не предоставили. Спустя примерно 15 минут после спасения мужчин, начался сброс воды Саратовской ГЭС, в результате которого их бы наверняка смыло", - добавил Юрин.

Позже было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин, поиски еще одного пропавшего мужчины продолжаются. СК начал проверку по факту гибели людей.