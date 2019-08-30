Китайский фестиваль парусного спорта пройдет в городе Хайкоу 11-24 ноября

ХАЙКОУ /Китай/, 30 августа. /ТАСС/. Ежегодный Китайский фестиваль парусного спорта в 2019 году состоится в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Его проведение запланировано на 11-24 ноября, сообщает новостной ресурс "Наньхайван" со ссылкой на Китайскую ассоциацию яхтенного спорта и правительство города Хайкоу.

В августе 2018 года Главное управление по делам спорта КНР и администрация провинции Хайнань подписали соглашение о сотрудничестве в комплексном продвижении спорта и туризма на острове. В соответствии с документом, власти города Хайкоу провели реконструкцию одного из заброшенных портов на западном побережье, превратив в его в крупнейшую тренировочную базу для парусного спорта в Азии. Именно там в декабре проходил прошлогодний Китайский фестиваль парусного спорта.

В этом году во время фестиваля по сложившейся традиции состоится конференция Китайской ассоциации яхтенного спорта, пройдет финал Лиги парусного спорта Китая, а также откроется зал славы китайского парусного спорта. Ожидается, что участие в фестивале примут представители яхтенных клубов со всего мира.

Вице-мэра Хайкоу Лун Вэйдуна напомнил, что в последние годы предпринимаются активные усилия для создания в городе спортивно-туристического комплекса, ориентированного на индустрию парусного спорта. В Хайкоу строятся тренировочные базы, общественные причалы, отели и создается система подготовки кадров.

Яхтенный туризм

Ранее в этом году правительство Хайнаня представило план развития яхтенного туризма в создающейся на острове пилотной зоне свободной торговли. Согласно планам властей, между Хайнанем, а также специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) будет установлен режим свободного прохода яхт. Для этого соответствующими ведомствами будут разрабатываться новые подходы к управлению индустрией яхтенного бизнеса. В частности, предусматривается упрощение процедуры посещений Хайнаня парусниками из Сянгана и Аомэня на Хайнане, а также взаимное признание сертификационных документов на яхты.

Принятый правительством план действий на этом направлении должен превратить Хайнань в международный центр туристического потребления, а также улучшить сервис в данной индустрии с целью построения на острове международного курорта для яхтенного туризма.