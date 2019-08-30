Ученые назвали заботу о здоровье наиболее эффективным стимулом для потери веса

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Не желание стать красивым, а забота о здоровье является наиболее эффективным стимулом для потери веса - к такому выводу пришли эксперты национального научного агентства Австралии (CSIRO) на основании проведенного ими клинического исследования.

Согласно полученным учеными данным, именно улучшение общего самочувствия и избавление от заболеваний является самым лучшим стимулом для потери веса. "Двух из трех человек побудили начать диету именно проблемы со здоровьем. Это подтвердило масштабное клиническое исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. пациентов программы CSIRO Total Wellbeing Diet. Половина из тех, кто сумел потерять вес благодаря диете, разработанной индивидуально, сообщили об улучшении состояния здоровья", - рассказала научный сотрудник CSIRO, автор доклада доктор Джилли Хендри.

По словам медиков, самыми распространенными проблемами со здоровьем у участников программы были высокий уровень холестерина, повышенное кровяное давление, артрит, астма, хронические боли в теле и метаболический синдром. "Девять из десяти наших пациентов имели диагноз "ожирение", и 43% из них к тому же были обладателями как минимум трех сопутствующих диагнозов. Однако после того, как пациентам удалось сбросить вес, более половины из них сообщили о серьезном облегчении течения болезни или даже выздоровлении", - добавила Хендри.

Как отмечено в отчете CSIRO, опубликованном накануне, полученные в стенах агентства результаты выглядят весьма обнадеживающе для миллионов австралийцев, страдающих ожирением и хроническими заболеваниями, связанными с лишним весом. "Обсуждение физических и психологических проблем, связанных с потерей веса, должно стать важной темой беседы медицинских работников со своими пациентами. Теперь у нас есть доказательство того, что для взрослых с избыточным весом и ожирением наибольшая польза для здоровья связана с потерей первых 5% веса тела, и это может стать важным стимулом для тех, кому важно похудеть", - пояснил ведущий сотрудник CSIRO, доктор Роб Гренфелл.