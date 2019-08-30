Президент Южной Кореи раздает щенков от подаренных ему Ким Чен Ыном собак

ТАСС, 30 августа. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин начал раздавать щенков от охотничьих собак породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом в пятницу сообщили в администрации главы Южной Кореи в Twitter.
'2018 남북정상회담 평양' 당시 북측에서 선물로 보내온 풍산개 곰이. 곰이가 낳은 강아지 6마리가 오늘 마지막 청와대 산책을 한 뒤 이제 서울, 인천, 대전, 광주 4개 지방자치단체로 이사갑니다. 평화의 염원을 담은 산, 들, 해, 강, 달, 별이가 전국 각지에서 잘 자라길 바랍니다. pic.twitter.com/KnVANSIDWn— 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) August 30, 2019
"Шестеро щенков, родившихся у Гоми (подаренной Ким Чен Ыном собаки породы пхунсан - прим. ТАСС), в последний раз прогуливаются по резиденции президента, вскоре они переедут на постоянное жительство в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу", - говорится в Twitter администрации Мун Чжэ Ина.
Как отмечает агентство Yonhap, щенки белого окраса появились на свет в ноябре 2018 года спустя полтора месяца после пятого саммита лидеров двух стран в Пхеньяне. Когда саммит завершил работу, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о состоявшейся встрече двух собак, их клички Сонгканг и Гоми.
Традиционно собак этой породы разводят на севере Корейского полуострова. Они отличаются густой белоснежной шерстью, благодаря которой животные легко переносят морозы и непогоду. Эти собаки сильные, быстрые и выносливые, что позволяет использовать их для охоты на крупных животных.
Пятый межкорейский саммит состоялся 18-20 сентября в Пхеньяне.